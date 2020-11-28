В Фонд борьбы с COVID-19 направят 8,9 млрд гривен: закон вступил в силу

В Фонд борьбы с COVID-19 направят 8,9 млрд гривен. Это предусматривает закон, который в субботу, 28 ноября, вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Вчера документ обнародовали в издании "Голос Украины". Он вступил в сиду со дня, следующего за днем опубликования.

В документе прописано погашение налоговых долгов "Укрнафты" на 30,35 млрд гривен.

Согласно ему, сначала Национальная акционерная компания "Нафтогаз" получит от Кабинета министров 32,3 млрд гривен компенсации за поставки газа на условиях ПСО, признает эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог на прибыль в размере 5,95 млрд гривен.

После этого "Нафтогаз" должен заплатить "Укрнафте" за ранее поставленный газ и авансовый платеж за газ будущей добычи. Из этих средств "Укрнафта" погасит 30,35 млрд гривен долгов.

Дополнительные денежные обязательства по НДС и налогу на прибыль, которые возникнут у "Укрнафты" в результате операций купли-продажи газа с НАК, составят 6,2 млрд гривен.

Из этого следует, что суммарный объем поступлений в спецфонд госбюджета в рамках операций между НАК и "Укрнафтой" составит 42,5 млрд гривен (30,35 млрд гривен + 5,95 млрд гривен + 6,2 млрд гривен).

В случае вычета 32,2 млрд гривен компенсации, которую должен получить НАК, возникает остаток 10,3 млрд гривен.

Согласно документу, избыток поступлений в сумме 10,3 млрд гривен направят на обеспечение дополнительных источников финансирования Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 (в сумме 8,9 млрд гривен) и финансирование расходов на реструктуризацию угольной отрасли (в сумме 1,4 млрд гривен).

Напомним, Верховная рада одобрила этот закон во втором чтении 17 ноября.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля суд утвердил мировое соглашение "Уктрансгаза" с "Укрнафтой" на 15 млрд гривен. Отмечалось, что оно даст возможность погасить налоговый долг "Укрнафты".

Так, в марте 2019 года сообщалось, что налоговый долг ПАО, по расчетам, может достигать 30 млрд гривен.