Не биологическое оружие: что стало известно о происхождении COVID-19

Как коронавирус появился в Китае

По словам эксперта ВОЗ Питера Бен Эмбарека, до сих пор не удалось установить, как коронавирус попал на рынок морепродуктов в китайском Ухане. При этом представители организации не уверены, что именно в Китае новый вирус появился впервые.

Эксперты проанализируют новые материалы, в том числе образцы из банка крови, которые могут помочь установить, были ли случаи COVID до декабря 2019 года.

Первый очаг распространения COVID

Эксперты изучили первый известный очаг распространения COVID - рынок морепродуктов в Ухане. Однако ученые подчеркивают, случаи заражения одновременно фиксировались и в других местах. Поэтому пока неизвестно, были ли на этом рынке именно первые случаи.

Глава группы экспертов по реагированию на COVID-19 Национальной комиссии здравоохранения Китая Лян Ваньнянь отмечает, что в других регионах до Уханя могли попросту не регистрировать случаи COVID, поскольку не знали, что это новый коронавирус.

COVID произошел от животных?

Лян Ваньнянь отметил, что вирус, возможно, передался от животных, но "животные-хозяева" еще не определены.

Возможно, это были летучие мыши или ящерицы, но образцы, обнаруженные у этих животных, не были идентичными. Также не исключено, что коронавирус мог передаться от кошачьих. Однако пока недостаточно исследований, чтобы знать наверняка.

Передача от летучих мышей маловероятна

Поскольку в окрестностях Уханя не так много летучих мышей, версия о том, что именно от них коронавирус попал к человеку, маловероятна. На сегодня эксперты сходятся во мнении, что вирус вряд ли изначально был у какого-то конкретного вида.

Образцы из пещер летучих мышей в Ухане и других мест до сих пор не смогли подтвердить наличие коронавируса, который вызывает COVID. Поэтому поиски возможных путей передачи через животных еще продолжаются.

Как коронавирус передался человеку. Четыре гипотезы

На сегодня эксперты ВОЗ изучают четыре гипотезы того, как коронавирус передался человеку:

прямая передача от зараженных животных. Это возможный путь, но ВОЗ рекомендует провести дальнейшие исследования

от "промежуточных носителей", которые потенциально ближе к людям, где вирус может адаптироваться - это наиболее вероятный путь, который требует дополнительных исследований.

замороженные продукты как поверхность для передачи вируса человеку

утечка из биологической лаборатории. ВОЗ считает эту гипотезой крайне маловероятной и рекомендует больше не исследовать ее

Что узнала ВОЗ о происхождении коронавируса

По словам Питера Бен Эмбарека, по итогам работы экспертов ВОЗ в Китае к знаниям о происхождении коронавируса удалось добавить новые данные.

Из наиболее важных - оптовый рынок морепродуктов в Ухане был не единственным местом, где могла начаться пандемия COVID-19. Поскольку в то же время были другие случаи заражения в Ухане, вообще никак не связанные. Детали будут опубликованы в окончательном отчете ВОЗ.

На сегодня полученные сведения говорят о естественном происхождении вируса, но окончательного ответа до сих пор нет.