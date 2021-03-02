В Беларуси инициировали экстрадицию Тихановской
Следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Она вынуждена была выехать из Беларуси в Литву в августе 2020 года из-за преследований.
Об этом сообщает пресс-служба СК Беларуси.
"Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", - сообщили в Следственном комитете.
В СК сообщили об этом в контексте завершения расследования против четырех доверенных лиц Тихановской. Их подозревают в подготовке к захвату зданий исполкомов и администраций в Гомеле.
Напомним, в Беларуси объявили Тихановскую в международный розыск в середине октября.
Также РБК-Украина писало, что генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Тихановской и других членов Координационного совета. Им вменяют создание экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти.
Ранее Тихановская заявляла, что не видит смысла пока в возвращении в Беларусь.