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Байден продлил на год санкции против России за агрессию против Украины

Новина українською → Вашингтон, Среда 03 марта 2021 20:49
Байден продлил на год санкции против России за агрессию против Украины Фото: Джо Байден (facebook com POTUS)
Автор: Роман Тверденко

Президент США Джозеф Байден продлил санкции против России в связи с агрессией против Украины. Они будут действовать минимум до 6 марта 2022 года.

Об этом сказано в документе из федерального реестра США.

Своим распоряжением Байден продлил действие различных санкций, которые изначально были утверждены 6 марта 2014 года и позднее несколько раз расширялись.

"Действия и политика, описанные в этих указах, до сих пор представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США. В связи с этим меры, предусмотренные указами от 6 марта 2014 года, 20 марта 2014 года, 19 декабря 2014 года и 20 сентября 2018 года должны оставаться в силе и после 6 марта 2021 года. Продлеваю их действие на один год", - сказано в документе.

Напомним, во вторник, 2 марта, Соединенные Штаты ввели санкции против Российской Федерации за отравление и приговор оппозиционеру Алексею Навальному.

Также известно, что США продолжают поиск целей для санкций за "Северный поток-2". Они могут объявить о новых мерах в мае.

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