ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Аваков допустил введение запрета на междугороднее сообщение из-за COVID-19

Новина українською → Киев, Четверг 26 ноября 2020 11:58
Аваков допустил введение запрета на междугороднее сообщение из-за COVID-19 Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр внутренних дел Арсен Аваков допустил запрет на междугороднее сообщение в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Запрет может касаться, в том числе и железнодорожного сообщения.

Об этом Аваков заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, пока у правительства нет точного ответа относительно возможного запрета, однако данный вопрос обсуждается.

"Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение", - сказал Аваков.

Ранее РБК-Украина писало, что Аваков заявил о необходимости ввести в стране радикальный локдаун на три-четыре недели. По его словам, жестки меры нужно вводить как можно быстрее.

В то же время главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская считает, что для эффективного результата локдаун в Украине необходимо вводить минимум на три недели. Она добавила, что система здравоохранения Украины уже трещит, хотя пока и выдерживает нагрузку.

Также сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готовится к введению локдауна на новогодние праздники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество транспорт карантин Арсен Аваков
NEWS
Госбюджет-2021: Минфин заявил об успешном завершении переговоров с МВФ
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Госбюджет-2021: Минфин заявил об успешном завершении переговоров с МВФ
DAILY
Кандидаты на выход. Готова ли Рада к отставкам в Кабинете министров
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Кандидаты на выход. Готова ли Рада к отставкам в Кабинете министров