Американская торговая палата призвала Украину пересмотреть условия карантина

Американская торговая палата в Украине (AmCham) призвала правительство государства пересмотреть условия карантина, которые должны действовать с 8 до 24 января. Ведь по действующим нормам даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть бытовых товаров.

Об этом говорится в заявлении Американской торговой палаты.

В ведомстве отмечают, что согласно решению Кабинета Министров Украины, в период январского карантина на всей территории Украины запрещается торговля любыми товарами, кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений.

При этом любые другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой.

"AmCham обращает внимание на то, что речь идет не только о полном закрытии специализированных магазинов. С 8 января даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для учебы", - говорится в заявлении.

Ассоциация предлагает не преграждать доступ покупателей к другим товарам во время карантина, как это предусматривает нынешнее постановление.

С соответствующими предложениями палата обращалась к правительству на протяжении декабря, однако безрезультатно.

Напомним, Кабмин продлил действие карантина в Украине до конца зимы. Он будет действовать до 28 февраля 2021 года.

При этом с 8 января в Украине будет ужесточенный карантин.