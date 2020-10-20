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Активация протокола медицинской сортировки. В Минздраве рассказали о наихудшем сценарии развития COVID-19

Новина українською → Украина, Вторник 20 октября 2020 12:30
Активация протокола медицинской сортировки. В Минздраве рассказали о наихудшем сценарии развития COVID-19 Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине придется прибегнуть к протоколу медицинской сортировки. Его активируют в случае уровня заболеваемости в 20 тысяч случаев в сутки.

Об этом он заявил в ходе своего выступления в Верховной раде.

"Четвертый уровень - это когда ресурсы системы здравоохранения исчерпаны. Это когда ежедневное количество случаев будет около 20 тысяч больных в сутки. Здесь мы будем вынуждены вводить протокол медицинской сортировки с приоритетом оказания помощи", - подчеркнул министр.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что жесткий карантин в Украине будет введен при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки. Глава государства предупредил, что тогда сильно пострадает экономика.

Как писало РБК-Украина, ранее в Минздраве назвали возможность введения локдауна резервным вариантом. Его будут рассматривать только, если уже нельзя будет ограничиться более мягкими мерами.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что сейчас в Украине невозможен жесткий карантин.

На прошлой неделе правительство изменило ограничения в зонах карантина. По обновленным требованиям запрещены массовые мероприятия. В "зеленой зоне" нельзя собираться более чем 50 человекам.

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