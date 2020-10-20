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Активація протоколу медичного сортування. У МОЗ розповіли про найгірший сценарій розвитку COVID-19

Новость на русском → Україна, Вівторок 20 жовтня 2020 12:30
Активація протоколу медичного сортування. У МОЗ розповіли про найгірший сценарій розвитку COVID-19 Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у разі погіршення ситуації з коронавірусом в Україні доведеться вдатися до протоколу медичного сортування. Його активують у випадку рівня захворюваності у 20 тисяч випадків на добу.

Про це він заявив у ході свого виступу у Верховній раді.

"Четвертий рівень - це коли ресурси системи охорони здоров'я вичерпані. Це коли щоденна кількість випадків буде близько 20 тисяч хворих на добу. Тут ми будемо змушені запроваджувати протокол медичного сортування з пріоритетом надання допомоги", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що жорсткий карантин в Україні буде введений при захворюваності на коронавірус у понад 9,5 тисячі випадків за добу. Глава держави попередив, що тоді сильно постраждає економіка.

Як писало РБК-Україна, раніше в МОЗ назвали можливість введення локдауну резервним варіантом. Його розглядатимуть тільки, якщо вже не можна буде обмежитися м'якшими заходами.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що зараз в Україні неможливий жорсткий карантин.

Минулого тижня уряд змінив обмеження у зонах карантину. За оновленими вимогами заборонені масові заходи. У "зеленій зоні" не можна збиратися більш ніж 50 людям.

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