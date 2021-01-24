Адаптивный карантин в Украине: Степанов объяснил, когда могут вернуть "зоны"

Украина вернется к адаптивному карантину. Его должны утвердить спустя полторы недели после смягчения жесткого карантина.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

Он напомнил, что с 25 января вернут ограничения "оранжевой" зоны карантина, а уже затем будут введены адаптивные ограничения.

"Сейчас мы возвращаемся в режим, в котором мы жили до 8 января. Потом 7-10 дней смотрим, как изменилась ситуация по регионам и дальше вводим адаптивный карантин, который, в зависимости от эпидситуации в регионах, предусматривает разные ограничения. Это то, что мы планируем до конца", - сказал Степанов.

Ранее министр заявил, что благодаря ужесточенным мерам и их соблюдению удалось снизить показатель госпитализированных с коронавирусом в сравнении с началом декабря 2020 года.

Уже завтра, 25 января карантин в Украине будет смягчен. После завершения локдауна по всей стране начнут действовать ограничения "оранжевой" зоны. Какие запреты отменяются с понедельника, новые правила карантина и список ограничений - в материале РБК-Украина.