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До 30 см снега в Кировоградской области и сильный мороз: погода не улучшается

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня утром идут снегопады в Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Черновицкой областях. За сутки в Кировоградской области выпало 30 сантиметров снега.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

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За минувшие сутки в областях, где шел снег, нападало 2-7 см. По состоянию на утро, температура воздуха -5-19.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве регионов страны заснеженное, в Днепропетровской области местами гололедица; в Херсонской - накат.

На перевальных участках дорог без осадков, лишь небольшой снег на Яблунецком и Вишковском перевалах. Покрытие дорог преимущественно мокрое.Температура воздуха -2-15.

Синоптики Гидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня, передает пресс-служба ГСЧС.

Ожидается холодная погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура 8-13, в южной части
-3-8 мороза, на Закарпатье 0-3 мороза.

В Киевской области днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура -9-12 мороза.

Напомним, в Украине в течение недели сохранится морозная погода, местами ожидается снег.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украину возвращаются морозы. При этом снегопады отходят.

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