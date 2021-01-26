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Украину накроют снегопады и дожди: где ждать ухудшения погоды

Новина українською → Украина, Вторник 26 января 2021 12:43
Украину накроют снегопады и дожди: где ждать ухудшения погоды Фото: снегопад (РБК-Укриана)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине с завтрашнего дня, 27 января, ожидается ухудшение погодных условий. Почти на всей территории страны ожидаются осадки в виде снегопадов и дождей, температура воздуха местами опустится до -3 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в последующие двое суток в большинстве южных, центральных и северных областях ожидается снег, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях существенный мокрый снег, налипание мокрого снега. На дорогах возможна гололедица. На юго-востоке страны дожди, в западных областях без существенных осадков.

В южных регионах ожидаются сильные порывы ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит от -3 до +3 градусов, в восточных и юго-восточных областях +2+8.

В пятницу, 29 января, в Украине небольшой снег, на юго-востоке и востоке - снег с дождем. Температура воздуха снизится на 2-4 градуса.

Ранее РБК-Украина писало, что в феврале в Украине средняя месячная температура составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла. Это на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.

Напомним, сегодня, 26 января, ожидаются осадки почти на всей территории Украины. Температура воздуха днем составит -1+12 градусов.

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