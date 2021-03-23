До 12 лет: в Украине угрозу или насилие в отношении медика хотят наказывать тюрьмой

Члены комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования зарегистрировали в парламенте законопроект об уголовной ответственности за угрозу или насилие в отношении медика или фармработника. Речь идет о проекте закона №5124.

"Депутаты комитета подали в Верховную раду законопроект №5124. Им предусмотрено установить уголовную ответственность за угрозу или насилие в отношении медика или фармработника", - говорится в сообщении.

Угрозу убийством будут наказывать лишением свободы на срок до 2 лет, умышленное нанесение побоев легкой или средней тяжести - до 5 лет, тяжелых повреждений - от 5 до 12 лет.

Глава комитета Михаил Радуцкий обратил внимание, что сейчас в Украине в нормативно-правовой базе нет специального состава преступления в случае нападения на медработника или фармацевта. По его словам, с начала пандемии случаев немотивированного насилия против работников "скорой" становится все больше.