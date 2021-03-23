До 12 років: в Україні погрозу чи насильство щодо медика хочуть карати в'язницею
Члени комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування зареєстрували у парламенті законопроект про кримінальну відповідальність за погрозу чи насильство щодо медика або фармпрацівника. Йдеться про проект закону №5124.
"Депутати комітету подали до Верховної ради законопроект №5124. Ним передбачено встановити кримінальну відповідальність за погрозу чи насильство щодо медика або фармпрацівника", - сказано у повідомленні.
Погрозу вбивством каратимуть позбавленням волі на строк до 2 років, умисне нанесення побоїв легкого чи середньої тяжкості - до 5 років, тяжких ушкоджень - від 5 до 12 років.
Глава комітету Михайло Радуцький звернув увагу, що наразі в Україні у нормативно-правовій базі немає спеціального складу злочину у разі нападу на медпрацівника чи фармацевта. За його словами, з початку пандемії випадків невмотивованого насилля проти працівників "швидкої" стає усе більше.
Нагадаємо, раніше ВР прийняла закон, яким виробників вакцин або власника реєстраційного посвідчення звільнили від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень.
Крім того, зняли відповідальність і з медпрацівників, якщо застосування вакцин або інших імунобіологічних препаратів відбувалося відповідно до затвердженої інструкції.
Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України найближчим часом створить фонд, який буде виплачувати компенсації у разі ускладнень при вакцинації від COVID.