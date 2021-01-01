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С 1 января детей погибших военных будут кормить бесплатно

Автор: Юлия Струк

В Украине с 1 января предусмотрели бесплатное питание для детей погибших военнослужащих. Соответствующий закон вступил в силу.

Закон 3 декабря опубликовали в издании "Голос Украины".

С того же дня он частично вступил в силу в части поручений Кабинету министров до 1 января 2021 года. Правительство до этого дня обязали:

  • привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим законом;
  • обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с законом;
  • обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации положений этого закона.

Бесплатным питанием обеспечат детей, родители которых погибли (пропали без вести), умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Напомним, парламент принял закон в начале ноября, за него проголосовали 324 нардепа.

Как писало РБК-Украина, в конце октября в Министерстве здравоохранения разработали проект постановления об организации детского питания в учебных заведениях. Минздрав настаивал, чтобы детям не предлагали колбасы, сосиски, сладкие газированные напитки и энергетические напитки.

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