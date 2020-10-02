Зеленский о Карабахе: призываем к диалогу, но поддерживаем суверенитет Азербайджана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вариант военной помощи Армении или Азербайджану в конфликте в Нагорном Карабахе не может рассматриваться. Также он отметил поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Об этом президент заявил во время общения с журналистами в Черновицкой области.

Он подчеркнул укрепление отношений с Азербайджаном в последние годы.

"Вопрос помощи одной из сторон не может даже подыматься. Мы призываем к диалогу между Арменией и Азербайджаном и деэскалации конфликта. Но что касается отношения с Азербайджаном, то в последние два года они особенные. Они очень мощные в экономическом и геополитическом направлениях", - отметил Зеленский.

Также президент назвал важным аспектом взаимную поддержку стран в вопросах территориальной целостности и суверенитета друг друга.

"Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, как и они нашу. Они откровенно говорят, что произошла незаконная аннексия Крыма и поддерживают наш суверенитет и территориальную целостность. Поэтому тут мы поддерживаем друг друга", - подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, глава украинского государства отметил, что подобные конфликты нельзя называть замороженными, поскольку это состояние не может быть постоянным.

"Хочу обратить внимание медиа, общества и западных партнеров, что просто так замороженных конфликтов не бывает. Они могут быть замороженными на определенное время. Это наша позиция, ведь у нас есть война на Донбассе. Потому не может быть никакого замороженного конфликта".

Ранее Аваков исключил оказание военной помощи Азербайджану или Армении.

Армения заявляет о готовности начать переговоры с Азербайджаном, но Баку не видит в них смысла, поскольку требует вывести ее войска из Нагорного Карабаха.