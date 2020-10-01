УЕФА разрешил вернуть болельщиков на стадионы на матчи еврокубков и сборных

УЕФА одобрил частичное возвращение болельщиков в еврокубках и на матчах сборных. Решение распространяется уже на ближайшие игры национальных команд на следующей неделе.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Трибуны в матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также в Лиге наций разрешается заполнять на 30% от общей вместимости стадионов. Проведение игр со зрителями возможно с учетом одобрения местных властей, а также с соблюдением социальной дистанции и санитарных норм.

Решение о возвращении болельщиков на стадионы принято после проведения с частично заполненными трибунами матча за Суперкубок УЕФА между Баварией и Севильей. Игра прошла на Пушкаш Арене в Будапеште и ее посетили 15 тысяч зрителей. Сегодня исполком организации решил, что проводить поединки с болельщиками в таком формате безопасно.

Гостевые болельщики пока на стадионы допускаться не будут.

На следующей неделе сборная Украины сыграет два матча - товарищеский против Франции 7 октября и с Германией в Лиге наций 10-го. 13-го октября команда Андрея Шевченко сыграет с Испанией.

Напомним, в Украине разрешено пускать болельщиков на стадионы в регионах "зеленой" и "желтой" зоны карантина. Трибуны могут заполняться на 25%.

Также сегодня стали известны соперники "Динамо" и "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов.

Кроме этого, Франция объявила состав на матч с Украиной.