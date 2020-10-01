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Группы Лиги чемпионов: "Шахтер" сыграет с "Реалом", "Динамо" - с командой Реброва

Новина українською → Ньон, Четверг 01 октября 2020 19:20
Группы Лиги чемпионов: "Шахтер" сыграет с "Реалом", "Динамо" - с командой Реброва Фото: "Динамо" одолело "Гент" и АЗ в квалификации (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: Вера Олейник

Вашему вниманию результаты жеребьевки

По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов своих соперников узнали чемпион и вице-чемпион Украины - "Шахтер" и "Динамо". Впервые за 5 лет на этой стадии сыграют два украинских клуба.

Подопечные Луиша Каштру попали в группу B, где встретятся с мадридским "Реалом", "Интером" и "Боруссией" из Менхенгладбаха.

Киевская команда под руководством бывшего наставника "горняков" Мирчи Луческу поборется в квартете G с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем". Последний тренирует бывший игрок и коуч "Динамо" Сергей Ребров.

Интересно, что украинский тренер, после выхода его команды в групповой этап, заявил, что не против получить киевлян в соперники.

Этап состоит из шести поединков, в рамках которой команды сыграют в двухматчевом формате - дома и на выезде.

Донецкий клуб попал в групповой этап напрямую как победитель украинской Премьер-лиги прошлого сезона. Киевляне же преодолели два раунда квалификации, обыграв нидерландский "АЗ Алкмар" и бельгийский "Гент", и вышли в группу впервые с 2016 года.

Напомним, Украина существенно улучшила свое положение в таблице коэффициентов УЕФА благодаря удачной квалификации киевского "Динамо".

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