Стала известна причина сбоя Telegram

Сбой в работе Telegram возник из-за неисправности оборудования. Сейчас проблема устранена.

Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров в своем канале в мессенджере.

Команда Telegram исправляет сетевое программное обеспечение, чтобы свести к минимуму риски подобных проблем в будущем.

"Вчера вечером Telegram в течение примерно часа не работал в Европе из-за неисправности оборудования. Мы уже исправили приложение для iOS, и обновление на пути в App Store", - написал Дуров.

Он добавил, что команда Telegram исправляет сетевое программное обеспечение, чтобы свести к минимуму риски подобных проблем в будущем.

Согласно порталу Downdetector, отслеживающему сбои на популярных интернет-ресурсах, пользователи начали жаловаться на проблемы с Telegram около 23:47 по киевскому времени.

Большая часть жалоб (91%) касалась невозможности подключиться к мессенджеру, 8% пользователей сообщили о проблемах с отправкой сообщений.

Напомним, 25 сентября в работе Telegram также произошел масштабный сбой. Проблемы со входом наблюдались, в том числе у пользователей из Украины.