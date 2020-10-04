Стала відома причина збою Telegram

Збій у роботі Telegram виникла через несправність обладнання. Зараз проблема вирішена.

Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров у своєму каналі в месенджері.

Команда Telegram виправляє мережеве програмне забезпечення, щоб звести до мінімуму ризики подібних проблем у майбутньому.

"Вчора ввечері Telegram протягом приблизно години не працював у Європі через несправність обладнання. Ми вже виправили додаток для iOS, і оновлення на шляху в App Store", - написав Дуров.

Він додав, що команда Telegram виправляє мережеве програмне забезпечення, щоб звести до мінімуму ризики подібних проблем у майбутньому.

Згідно з порталом Downdetector, що відстежує збої на популярних інтернет-ресурсах, користувачі почали скаржитися на проблеми з Telegram близько 23:47 за київським часом.

Велика частина скарг (91%) стосувалася неможливості під'єднатися до месенджера, 8% користувачів повідомили про проблеми з відправленням повідомлень.

Нагадаємо, 25 вересня у роботі Telegram також стався масштабний збій. Проблеми зі входом спостерігалися, в тому числі у користувачів з України.