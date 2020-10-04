В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram из ряда стран, включая Украины, сообщают о сбое в работе мессенджера. Перебои начались около 23:43 по киевскому времени.

Об этом сообщается на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к мессенджеру (91%) и проблемы с отправкой сообщений (8%).

Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году.

Напомним, 25 сентября в работе Telegram произошел масштабный сбой. Проблемы со входом наблюдались, в том числе, у пользователей из Украины.

Также РБК-Украина писало, что в начале сентября произошел сбой в работе Google. Около 70% пользователей Google жаловались на проблемы со входом в учетную запись.

Кроме этого в конце августа фиксировали сбой в работе микроблогов Twitter. Больше всего о неполадках сообщали в США, Великобритании, Франции, Германии, Чехии и России.