Российские наемники спровоцировали в Луганской области пожары, - РГА

Российские наемники на Донбассе осуществляют обстрел лесного массива в районе КПВВ. В результате провокаций возникают новые очаги пожаров.

Об этом сообщает РГА Станицы Луганской в Facebook.

С вечера фиксируются выстрелы из оружия крупного калибра с оккупированной территории. Поступило сообщение о пожаре в лесном массиве у КПВВ.

Как сообщает "Украина 24", председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай также подтвердил информацию про обстрелы со стороны российских наемников. К тушению пожаров готовы привлечь авиацию.

"Два самолета стоят готовы. Мы связались с командованием, постоянно запрашиваем режим тишины. Если нам дадут режим тишины, мы сразу запускаем самолеты. Возможно будет даже и третий самолет", - заявил Гайдай.

Как сообщалось, в ночь на четверг в Луганской области зафиксировали 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. 82 пожара ликвидированы.

Три человека погибли, еще трое пострадавших были госпитализированы.

В связи с сильным порывистым ветром на территории области есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.