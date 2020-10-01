Раненный в Нагорном Карабахе французский журналист в тяжелом состоянии

Раненый во время обстрела в Нагорном Карабахе журналист французского издания Le Monde находится в тяжелом состоянии. Сейчас его оперируют в медицинском центре Степанакерта.

Об этом сообщает Армянский единый информационный центр при правительстве Армении на странице в Facebook.

На происшествие уже отреагировал французский президент Эммануэль Макрон, пообещав вывезти пострадавших журналистов из зоны конфликта.

"Франция сделает все возможное для того, чтобы как можно скорее перевезти раненых французских журналистов из Карабаха", - заявил он.

Напомним, сегодня в Нагорном Карабахе, где идут ожесточенные бои между Арменией и Азербайджаном, под обстрел попали журналисты из Франции и России, двое из них получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что Макрон обсудил с российским президентом Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе. Лидеры государств призвали стороны конфликта немедленно прекратить огонь.