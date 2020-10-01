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Пожары в Луганской области: в опасности более 30 населенных пунктов

Автор: Дмитрий Левицкий

Объявлена эвакуация села Гавриловка

В Луганской области продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров, которые угрожают безопасности 31 населенного пункта. Спасатели объявили эвакуацию жителей очередного населенного пункта.

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Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Наиболее сложная ситуация сложилась на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, которые находятся вдоль линии разграничения.

Сейчас объявлена эвакуация в населенном пункте Гавриловка, поскольку огонь начал распространяться в его направлении. В село прибыли автобусы для эвакуации местных жителей.

Напомним, ранее спасатели начали эвакуацию села Александровка в Новоайдарском районе. Из-за сильного ветра огонь начал двигаться в сторону населенного пункта.

Как писало РБК-Украина, по последним данным, жертвами масштабных пожаров в Луганской области стали уже более 10 человек.

Добавим, следствие рассматривает четыре версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области, среди них обстрел со стороны боевиков и поджог.

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