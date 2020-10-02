Новые зоны карантина и пожары в Луганской области: новости за 1 октября

В Украине обновили зоны карантина, число жертв пожаров в Луганской области выросло, врач назвал главную опасность COVID-19. Подробнее о том, что произошло в четверг, 1 октября, - в материале РБК-Украина

Украина обновила зоны карантина

В Украине 1 октября обновили зоны карантина, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Решение вступит в силу со следующего понедельника.

С 5 октября в "красной зоне" будут Тернополь и Канев Черкасской области. Киев еще две недели будет находиться в "желтой зоне".

Также в Украине подтвердили 4069 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Это новый антирекорд в стране.

Число жертв пожаров в Луганской области выросло

В результате пожаров в Луганской области погибли уже 11 человек. Еще 17 человек были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

При этом отмечается, что общее количество пострадавших, погибших и размер ущерба, причиненного пожарами, устанавливаются.

Итальянский суд переслушает "признание" Маркива из-за ошибок переводчика

Апелляционный суд Милана (Италия) переслушает показания Виталия Маркива в камере, в которых он якобы признался в убийстве итальянского журналиста. Причиной такого решения стали ошибки, которые допускал переводчик. Об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Переводчик, который переводил показания Маркива и переводил результаты его прослушивания в камере, совершал ошибки. Переводы были неточными. И то, что прокуратура трактовала, как якобы признания Маркива в убийстве итальянца является не более чем домыслами", - сообщил Геращенко.

Навальный: за моим отравлением стоит Путин

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого отравили "Новичком", считает, что за этим стоит лично президент России Владимир Путин. У него больше нет других версий. Об этом он заявил в интервью Der Spiegel.

Он также заявил, что после лечения в Германии вернется в Россию.

Умер легендарный футболист "Шахтера": ему было всего 48 лет

Скончался известный футболист команды "Шахтер" Сергей Ателькин. Сообщается, что ему было всего 48 лет. О смерти спортсмена рассказал директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин.

По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Такого при обычном гриппе не бывает: врач назвал главную опасность COVID-19

От сезонного гриппа, даже самого сильного, смертность в 5 раз ниже, чем от коронавируса. Об этом заявил доктор Евгений Качман - ведущий специалист Медицинского центра Тель-Авива в области лечения инфекционных заболеваний в интервью РБК-Украина.

Врач с 25-летним стажем отметил, что COVID-19 намного серьезней, чем сезонный грипп и не стоит к нему относится с легкомыслием. "У меня большой опыт лечения больных гриппом, и могу с уверенностью сказать – коронавирус куда серьезней. Такой частоты осложнений, как мы сейчас наблюдаем от COVID-19, при обычном гриппе не бывает. Большая проблема в том, что коронавирус вызывает полиорганную недостаточность, страдать могут не только легкие, но и сердце, сосуды, почки, головной мозг", - сообщил медик.

УЕФА разрешил вернуть болельщиков на стадионы на матчи еврокубков и сборных

УЕФА одобрил частичное возвращение болельщиков в еврокубках и на матчах сборных. Решение распространяется уже на ближайшие игры национальных команд на следующей неделе.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Трибуны в матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также в Лиге наций разрешается заполнять на 30% от общей вместимости стадионов. Проведение игр со зрителями возможно с учетом одобрения местных властей, а также с соблюдением социальной дистанции и санитарных норм.