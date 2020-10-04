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В Минске водометами разогнали протестующих

Автор: Роман Тверденко

В Минске правоохранительные органы разогнали протестующих, используя водометы. Разгон произошел возле Дворца спорта.

Об этом сообщает Tut.by.

По улице Машерова в столице Беларуси водомет едет по встречной полосе и поливает людей водой, из-за чего протестующие разбежались с проезжей части.

За водометами идут представители силовых органов.

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Обновлено: протестующим удалось повредить один из водометов. Из-за поломки он начал распылять воду вверх, а не по сторонам на людей.

Ранее сообщалось, что в Минске возобновились акции протеста, произошли первые задержания.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты пока не определились с признанием оппозиционерки Светланы Тихановской президентом Беларуси.

Также сообщалось, что она уже начала формировать теневое правительство.

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