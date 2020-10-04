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В Минске возобновились протесты, есть первые задержания

Новина українською → Минск, Воскресенье 04 октября 2020 14:12
В Минске возобновились протесты, есть первые задержания Фото: протесты в Беларуси (nn.by)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 4 октября, в Минске началась очередная акция протеста. Участники собрались в центре города - на Немиге.

Об этом сообщает Tut.by.

В центре Минска мужчины в черном камуфляже и балаклавах подошли к одному из стоявших на тротуаре парню, задержали его и отвели в белый тонированный микроавтобус.

Перед акцией протеста в городе была замечена спецтехника, применяемая для разгона митингов и БТР.

С утра в центре Минска не работают многие торговые комплексы и были закрыты заведения общепита.

Кроме того, закрыты и некоторые станции метро - "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная".

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты пока не определились с признанием оппозиционерки Светланы Тихановской президентом Беларуси.

Также сообщалось, что она уже начала формировать теневое правительство.

Протестующие в Беларуси требуют провести новые выборы президента по международным стандартам, а также освободить всех политических заключенных.

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