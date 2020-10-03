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Грузия запретила транзит военных грузов в Армению и Азербайджан

Автор: Александр Белоус

Правительство Грузии ввело запрет на выдачу разрешений на транспортировку грузов военного назначения в Армению и Азербайджан. Это связано с возобновлением военных действий между этими странами.

Об этом заявил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности Грузии, глава МВД Вахтанг Гомелаури, передает агентство ТАСС.

"Из-за военных действий между Арменией и Азербайджаном правительство Грузии временно приостановило выдачу разрешения на транспортировку грузов военного назначения через свою территорию сухопутными и воздушными маршрутами в направлении обеих стран. Об этом стороны уже проинформированы", - сказал Гомелаури.

Что же касается транспортировки гражданских грузов, то в этом направлении Грузия полностью выполняет взятые на себя международные обязательства, добавил он.

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Напомним, президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован сейчас, поскольку у Азербайджана нет времени, чтобы ждать мирного урегулирования ситуации еще 30 лет.

Ранее РБК-Украина писало, что лидерам Армении и Азербайджана предложили провести переговоры в Грузии.

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