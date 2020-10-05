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Глава Еврокомиссии не примет участие в саммите Украина-ЕС

Автор: РБК-Украина

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не примет участие в завтрашнем саммите Украина-ЕС. Ранее она ушла на самоизоляцию из-за контактов с человеком, у которого подтвердился COVID-19.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, передает SAPO.

По его словам, фон дер Ляйен отменила участие в пленарном заседании Европейского парламента, а также не будет председательствовать в тот же день на заседании Коллегии комиссаров. Там ее заменит вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Кроме того, она не будет участвовать в саммите Украина-ЕС. Здесь Еврокомиссия будет представлена главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

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По словам Мамера, у фон дер Ляйен нет симптомов COVID-19, она в обычном порядке проходит тестирование два раза в неделю, по понедельникам и четвергам.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поедет в Брюссель на саммит с Европейским союзом.

Саммит пройдет 6 октября, украинская сторона намерена обсудить на нем расширение доступа к внутреннему рынку ЕС, обновление торговой части Соглашения об ассоциации, а также "промышленный безвиз".

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