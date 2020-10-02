Зеленский поедет в Брюссель на саммит Украина-ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский пример участие в саммите Украина-ЕС. Он состоится 6 октября в Брюсселе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также в саммите примет участие президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Во время встречи лидеры обсудят дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, углублению секторальной интеграции между Украиной и ЕС, сотрудничество в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19, а также дальнейшую поддержку со стороны ЕС процесса реформ в Украине.

Также Зеленский, Мишель и фон дер Ляйен уделят внимание ситуации по безопасности на территориях Донбасса, а также обсудят пути усиления координации усилий Украины и ЕС с целью деоккупации Крыму и защиты прав крымчан.

Кроме того, на саммите планируется подписание ряда финансовых соглашений между Украиной и ЕС в рамках Европейского инструмента соседства, в частности, поддержки востока Украины, гражданского общества и смягчения последствий климатических изменений.

Также лидеры подпишут соглашения с Европейским инвестиционным банком, которые предусматривают привлечение финансирования на совершенствование энергоэффективности общественных зданий и модернизацию и цифровизацию "Укрпочты".

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, на повестке дня во время саммита будет широкий круг вопросов. Основной темой должен стать вопрос обновления Соглашения об ассоциации.

Кроме того, посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас сообщил, что в ближайшее время со стороны ЕС не ожидается никаких больших политических шагов в дальнейшей европейской интеграции Украины, однако ЕС помогает Украине стать ближе в аспектах экономики, стандартов, бизнеса и науки.