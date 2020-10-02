ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский поедет в Брюссель на саммит Украина-ЕС

Новина українською → Киев, Пятница 02 октября 2020 16:52
Зеленский поедет в Брюссель на саммит Украина-ЕС Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский пример участие в саммите Украина-ЕС. Он состоится 6 октября в Брюсселе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также в саммите примет участие президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Во время встречи лидеры обсудят дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, углублению секторальной интеграции между Украиной и ЕС, сотрудничество в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19, а также дальнейшую поддержку со стороны ЕС процесса реформ в Украине.

Также Зеленский, Мишель и фон дер Ляйен уделят внимание ситуации по безопасности на территориях Донбасса, а также обсудят пути усиления координации усилий Украины и ЕС с целью деоккупации Крыму и защиты прав крымчан.

Кроме того, на саммите планируется подписание ряда финансовых соглашений между Украиной и ЕС в рамках Европейского инструмента соседства, в частности, поддержки востока Украины, гражданского общества и смягчения последствий климатических изменений.

Также лидеры подпишут соглашения с Европейским инвестиционным банком, которые предусматривают привлечение финансирования на совершенствование энергоэффективности общественных зданий и модернизацию и цифровизацию "Укрпочты".

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, на повестке дня во время саммита будет широкий круг вопросов. Основной темой должен стать вопрос обновления Соглашения об ассоциации.

Кроме того, посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас сообщил, что в ближайшее время со стороны ЕС не ожидается никаких больших политических шагов в дальнейшей европейской интеграции Украины, однако ЕС помогает Украине стать ближе в аспектах экономики, стандартов, бизнеса и науки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Украина -ЕС
NEWS
Алиев о Нагорном Карабахе: у нас нет времени ждать еще 30 лет
РБК-Украинаинформационное агентство Алиев о Нагорном Карабахе: у нас нет времени ждать еще 30 лет
DAILY
Роковая ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Роковая ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом