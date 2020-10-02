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Эрдоган надеется на дальнейшее наступление Азербайджана в Карабахе

Автор: РБК-Украина

В отношении конфликта в Нагорном Карабахе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что Азербайджан продолжит наступление. Он считает, что регион должен быть освобожден от армянской оккупации.

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Об этом он заявил, выступая на открытии больницы в Конье, передает Haberturk.

По его словам, Армения "гнусно оккупировала" Нагорный Карабах и напала на Азербайджан.

"Брат Азербайджан начал большую операцию как по защите своей земли, так и по спасению Карабаха. Азербайджанская армия спасла от оккупации многие места. Мы стоим за дружественный и братский Азербайджан. Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока Карабах не будет освобожден от оккупации", - добавил Эрдоган.

Напомним, ранее сообщалось, что Армения привела армию в полную боевую готовность. В частности, воинские части развернули пункты приема личного состава и военной техники. Также сообщалось, что пополняются подразделения, которые заняли оборонительные районы.

Сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киев не будет оказывать военную поддержку ни Армении, ни Азербайджану.

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Новости Украины ТурцияНагорный КарабахРеджеп Тайип Эрдоган