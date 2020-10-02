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Аваков исключил оказание военной помощи Азербайджану или Армении

Автор: РБК-Украина

Украина в конфликте в Нагорном Карабахе не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон. Официальный Киев не будет вмешиваться в войну Азербайджана и Армении.

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь - таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной", - отметил Аваков.

Отметим, вчера нардеп от "Слуги народа" Людмила Марченко заявила, что Украина "не пройдет мимо" оказания военной помощи Азербайджану, если возникнет необходимость.

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"Украина готова на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация", - сказала Марченко, которая отвечает за межпарламентские связи с Баку.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

С точки зрения международного права Нагорный Карабах является автономным регионом Азербайджана, который несколько десятков лет оккупирован Арменией. Сейчас между армиями обеих стран уже шестой день идут боевые действия, стороны несут потери в живой силе и военной технике, также сообщается о жертвах среди мирного населения.

Армения заявляет о готовности начать переговоры с Азербайжданом, но Баку не видит в них смысла, поскольку требует вывести ее войска из Нагорного Карабаха.

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Новости Украины АрменияАзербайджанвоенная помощьНагорный КарабахАрсен Аваков