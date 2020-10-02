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Армения заявила об ударе азербайджанским "Смерчем" по городу в Карабахе

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство обороны Армении заявило об атаке Азербайджана. Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар из реактивной системы залпового огня "Смерч" по городу Гадрут в Нагорном Карабахе.

Об этом представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал на своей странице в Facebook.

Сообщается, что есть пострадавшие.

"Только что "Смерч" нанес удар по городу Гадрут. Есть раненые среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

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РБК-Украина писало, что бои между Арменией и Азербайджаном возобновились утром 27 сентября. Конфликт происходит в связи с созданием в 1991 году Нагорно-Карабахской республики. Азербайджан не признает независимости Нагорного Карабаха и считает, что эта территория была оккупирована Арменией.

Отметим, Карабах заявил о гибели еще 54 своих солдат.

Напомним, Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном.

Тем временем, Пашинян с советником Трампа обсудил Карабах.

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