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Жена Навального вернулась в Россию

Автор: РБК-Украина

Жена российского оппозиционера Алексея Навального - Юлия Навальная - вернулась в Россию. Она покинула страну около двух недель назад и находилась в Германии.

Об этом сообщили в Telegram-канале Навального.

Сообщается, что в аэропорту Москвы ее встретили журналисты, но она не стала отвечать на вопросы. Других подробностей пока не сообщается.

Напомним, 10 февраля Навальная прилетела в Германию. По данным немецких СМИ, она прибыла в страну с частным визитом.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что Евросоюз в ближайшее время примет решение о новых санкциях против России в связи с ситуацией с Навальным.

Санкции, вероятнее всего, будут точечными, их введут против физических лиц и организаций.

Отметим, сам Алексей Навальный после возвращения из Германии, где проходил лечение от отравления боевым ядом, был арестован. В частности, по делу о махинациях с компанией "Ив Роше" ему сменили условное наказание на реальное.

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Новости Украины Российская ФедерацияНавальный
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