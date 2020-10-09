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Зеленскому предложат ввести карантин "выходного дня" и отправить школы в онлайн

Автор: Ульяна Безпалько

Президенту Владимиру Зеленскому в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Украине предложат ввести карантин "выходного дня", а также перевести школы и вузы на дистанционное обучение. При этом речи о повторном локдауне не идет.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

По его словам, на ближайшее совещание с Зеленским вынесут ряд предложений, подготовленных вместе с СНБО. Что касается так называемого карантина "выходного дня", то предлагается запретить массовые концерты и предвыборные митинги.

"Вместо этого субботу и воскресенье лучше провести с семьей, например, в парке - это своего рода "семейный карантин". Это не тот локдаун, который был, когда останавливались предприятия и общественный транспорт. Кроме того, мы будем предлагать перевести высшие учебные заведения и школы на дистанционное обучение", - отметил Радуцкий.

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Он также подчеркнул, что украинская экономика не выдержит еще один локдаун, поэтому людей не будут ограничивать в возможности работать.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что заболеваемость в Украине будет расти в связи с несоблюдением карантинных мер.

Ранее также стало известно, что Кабмин изменит критерии для "красной зоны" карантина.

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