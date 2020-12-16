У Зеленского рассказали, будут ли судить украинских военных в Гааге

Представитель президента в Крыму Антон Кориневич считает, что Международный уголовный суд не будет инкриминировать в отношении украинской стороны какие-то дела. Украина уже самостоятельно и эффективно расследовала преступления своих военнослужащих, совершенные в ходе конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина говорится в материале "Гаага ждет. Что означает решение Международного уголовного суда по Украине".

Как пример он приводит дело осужденных бойцов спецроты "Торнадо", которую расследовали украинские правоохранители.

"Поэтому я думаю, что это будут дела о вопиющих нарушениях со стороны РФ и сепаратистов. Почему? Потому что этих людей украинское правосудие не может достать", - уверен он.

Его предшественник на этой должности, юрист Борис Бабий также считает, что против украинской стороны дел не будет, но есть существенные пробелы в украинском законодательстве, которые теоретически могут привести к проблемам в международных судах.

Кроме ратификации устава, необходимо безотлагательно внести изменения в Уголовный кодекс. В частности, ввести ответственность за военную агрессию и преступления против человечности, а также урегулировать правила обращения с военнопленными, рассказал Бабин.

"Вопрос в том, осуществляли ли украинские комбатанты, силовики, представители ВСУ, должностные лица те преступления, которые описаны в Римском статуте. Это будет решать не Басманный суд Москвы, а Гаагский суд, и я как юрист-международник на 98% спокоен по этому поводу, потому что я не вижу состава преступлений в их (представителей Украины, - ред.) действиях", – отметил он.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге обнародовал новый отчет о ситуации в Украине.