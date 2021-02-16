У Зеленского ожидают продолжения сотрудничества с МВФ

Советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина ожидает продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Сейчас идет техническая часть переговоров сразу по трем направлениям.

По словам Устенко, сейчас представители фонда ведут переговоры с Минфином, с Минюстом и Нацбанком. Переговоры связаны "с юридическими аспектами, а не с экономикой в целом".

"С Минфином более-менее понятно, что обсуждается: параметры 2022 года, некоторые аспекты этого года, но они не такие принципиальные, что их невозможно решить. Идет повестка с НБУ, там тоже более-менее все понятно и тоже ощутимый прогресс был", - рассказал он.

Устенко отметил, что сейчас нет поводов для беспокойства из-за заявлений МВФ о сотрудничестве с Украиной.

"Я не вижу серьезных проблем, не думаю, что нам нужно немедленно начать беспокоиться из-за заявлений со стороны МВФ - точно не стоит. Во-первых, мы ожидаем, что сотрудничество будет продолжено. Во-вторых, страна в этом году находится на восстановительной траектории", - сказал советник президента.

Единственным "узким местом" в переговорах Украины с МВФ, как отметил Устенко, является "восстановление украинской антикоррупционной архитектуры".