ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Зеленського очікують на продовження співпраці з МВФ

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 21:38
У Зеленського очікують на продовження співпраці з МВФ Фото: Олег Устенко (facebook.com oleg ustenko)
Автор: Дмитро Левицький

Радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко заявив, що Україна очікує на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Зараз триває технічна частина переговорів відразу за трьома напрямками.

Про це йшлося в ефірі "Радіо НВ".

За словами Устенка, зараз представники фонду ведуть переговори з Мінфіном, з Мін'юстом та Нацбанком. Переговори пов'язані "з юридичними аспектами, а не з економікою в цілому".

"З Мінфіном більш-менш зрозуміло, що обговорюється: параметри 2022 року, деякі аспекти щодо цього року, але вони не такі принципові, що їх неможливо вирішити. Йде повістка з НБУ, там теж більш-менш все зрозуміло і теж відчутний прогрес був", - розповів він.

Устенко зазначив, що зараз немає приводів для занепокоєння через заяви МВФ щодо співпраці з Україною.

"Я не бачу серйозних проблем, не думаю, що нам треба негайно почати турбуватися через заяви з боку МВФ - точно не варто. По-перше, ми очікуємо, що співпраця буде продовжена. По-друге, країна цього року перебуває на відновній траєкторії", - сказав радник президента.

Єдиним "вузьким місцем" в переговорах України з МВФ, як зазначив Устенко, є "відновлення української антикорупційної архітектури".

Нагадаємо, 13 лютого місія МВФ завершила свою роботу в Україні. У фонді заявили, що сторони не домовилися про перегляд програми stand by.

Як писало РБК-Україна, у Кабміні заявили про плани продовжити співпрацю з МВФ після завершення роботи місії фонду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Олег Устенко Україна МВФ
NEWS
Кулеба про "Мінськ": процес більше живий, ніж мертвий
Кулеба про "Мінськ": процес більше живий, ніж мертвий
DAILY
Нафта у світі дорожчає. Що буде з цінами на бензин в Україні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Нафта у світі дорожчає. Що буде з цінами на бензин в Україні