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Борьба с олигархами: у Зеленского поблагодарили США после санкций против Коломойского

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 19:08
Борьба с олигархами: у Зеленского поблагодарили США после санкций против Коломойского Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Офисе президента Украины поблагодарили международных партнеров за помощь в борьбе с олигархами. Сегодня Соединенные Штаты Америки объявили о введении санкций против олигарха Игоря Коломойского.

Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале Офиса президента.

Как отметили в президентском офисе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи, и в этом ей помогают международные партнеры.

"Менее чем за два года каденции он (президент Владимир Зеленский - ред.) сделал для деолигархизации в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов ... Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. Борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности ", - отметили в ОП.

У Зеленского добавили, что "каждое справедливое решение" в направлении деолигархизации помогает Украине "стать сильным и по-настоящему независимым государством".

"Мы будем неотступно двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером - США", - добавили в ОП.

Напомним, сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций против олигарха Коломойского. В Госдепе США обвинили Коломойского в якобы коррупции.

Как писало РБК-Украина, в список американских санкций попала и семья Коломойского.

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