У Зеленского объяснили инициативу о сокращении количества народных депутатов

Для утверждения изменений в Конституцию о сокращении количества народных депутатов до 300 необходима поддержка конституционного большинства от текущего состава Верховной рады. Этих голосов у "Слуги народа" нет, а потому Офис президента решил вынести этот вопрос в опрос 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

У Зеленского уверены, что мнение людей по этому вопросу повлияет на народных депутатов, которым еще предстоит утвердить изменения в Конституцию о сокращении числа нардепов. Законопроект уже предварительно был одобрен Радой, а также прошел проверку Констиуционного суда. Но чтобы утвердить его, нужны голоса более 300 депутатов, которых нет у фракции "Слуга народа".

"Если люди скажут "да", ни один политик - сколько бы у него не было финансового, медийного или партийного влияния - не сможет отрицать волю народа", - подчеркнули в ОП.

Сама же инициатива о сокращении количества народных депутатов объясняется тем, что в ходе децентрализации много ресурсов и полномочий были переданы в регионы, а потому в парламенте возникла "необходимость большей концентрации профессионализма". Нынешнее количество депутатов (450 по Конституции) "является соблазном для крупных игроков дарить места в списке в обмен на многолетнее попутничество". Сокращение же количества нардепов, по мнению ОП, усилит конкуренцию и увеличит профессионализм Рады.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский назвал три финальных вопроса из опроса. Они также касаются легализации каннабиса для тяжелобольных, а также поднятия вопроса на международном уровне о выполнении гарантий Будапештского меморандума.