Зеленский ввел в действие решение СНБО после экстренного заседания по КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 477/220 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 октября 2020 года "О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционном судопроизводстве". Этим указом Зеленский ввел в действие решение, принятое на срочном заседании СНБО.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В решении отмечается, что для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционном судопроизводстве Кабинет министров должен безотлагательно принять меры относительно ведения Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также правительство должно решить вопрос непосредственного автоматизированного доступа НАПК к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банковыи данным, в частности тем, которые содержат информацию с ограниченным доступом, держателем которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, для получения информации, необходимой для исполнения полномочий.

Также рекомендовано решить вопрос о подготовке и внесении на рассмотрение Верховной рады проекта закона о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в интересах народа Украины, который будет определен президентом как неотложный.

Комиссии по вопросам правовой реформы рекомендовано активизировать деятельность по подготовке предложений относительно судебной реформы.

Контроль за выполнением решения СНБО возлагается на ее секретаря. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, сегодня Зеленский провел экстренное заседание СНБО.

Как известно, 27 октября КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование. Позже стало известно, что КСУ заблокировал деятельность НАПК и системы электронного декларирования.