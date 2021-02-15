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Зеленский внес в Раду пакет законов об инспекторах Высшего совета правосудия

Автор: Юлия Струк

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду пакет законопроектов о дисциплинарных инспекторах Высшего совета правосудия. Речь идет о проектах законов №№5067-5069.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

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Проект №5067 предлагает изменения в Кодекс административного судопроизводства по поводу подсудности дел Верховному суду в качестве суда первой инстанции.

Законопроект №5068 предусматривает изменения в некоторые законы о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП, а проект №5069 - изменения в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эти изменения предлагают установить ответственность за невыполнение законных требований такого инспектора.

Проекты законов №№5068-5069 Зеленский определил как неотложные.

Сейчас тексты документов отсутствуют на сайте парламента.

Последний этап прохождения всех документов - переданы на рассмотрение руководству.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного административного суда Киева. Для этого он направит в Верховную раду три законопроекта.

Как сообщало РБК-Украина, Окружной административный суд города Киева отменил решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры.

Отметим, в начале февраля Высший антикоррупционный суд принял решение о принудительном приводе судьи главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВерховная РадаВысший совет правосудия
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