Зеленский ветировал закон по порталу сообщений о коррупции: названа причина

Зеленский вернул закон в Верховную Раду со своими предложениями.

На Банковой пояснили, что законом вводится функционирования Единого портала сообщений обличителей как базы данных, в которую будет вноситься сообщенная обличителями информация о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также информация о лицах, которые имеют статус обличителей, среди прочего их персональные данные и информация о состоянии и результатах рассмотрения сообщенных ими возможных фактов коррупционных деяний.

"Вето применено из-за предложения вносить обличителей в Единый реестр, но не предусмотрено никакой защиты прав обличителей. Мы должны защитить разоблачителей изменить подход с точки зрения их безопасности, как в цивилизованных странах. Любой человек имеет право обратиться к правоохранительным органам, чтобы сообщить о коррупционных деяниях", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что цели обработки данных об обличителях законом не определяются, не регулируются также вопросы объема данных, которые будут вноситься в Единый портал. Не определен порядок защиты таких данных, случаи, основания и круг лиц, которым будет предоставляться доступ к ним.

По оценке главы государства, законом только определяется, что Единый портал гарантирует соблюдение условий конфиденциальности и анонимности, а также то, что держателем и ответственным за его администрирование является НАПК.

"Такой подход не соответствует Конституции Украины, согласно которой не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека (часть вторая статьи 32 Конституции Украины), а также закона Украины "О защите персональных данных", - говорится в сообщении ОП.