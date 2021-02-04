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В Украине появится Единый портал сообщений о коррупции

Новина українською → Украина, Четверг 04 февраля 2021 12:52
В Украине появится Единый портал сообщений о коррупции Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине появится Единый портал сообщений о коррупции. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №3450 во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 253 нардепа.

Согласно документу, с порталом смогут в круглосуточном свободном доступе работать как обличители, так и уполномоченные субъекты по предотвращению коррупции в различных органах.

Следует отметить, что Национальное агентство по предотвращению коррупции просило освободить себя от обязанности вступать в судебные дела на стороне обличителя или третьего лица из-за недостаточного количества работников для выполнения таких функций в масштабах страны.

В редакции первого чтения предлагалось передать эту функцию системе бесплатной правовой помощи. Однако ко второму чтению в законе прописали, что НАПК должно привлекаться к судебному процессу, если в нем принимает участие обличитель.

Награду обличителю должны выплачивать не после решения суда, а после реального взыскания средств с коррупционера в доход государства. Такие изменения предусмотрены в Уголовном процессуальном кодексе.

Подчеркнем, в документе осталась возможность анонимного сообщения о факте коррупции.

Напомним, данный закон Рада приняла за основу в начале ноября.

Как писало РБК-Украина, с января вступил в силу закон об обличителях коррупции.

Ранее анонсировалось, что в парламент внесут отдельный законопроект об уголовной ответственности обличителей коррупции.

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