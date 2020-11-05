Зеленский уволил глав ОГА трех областей

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав трех областных госадминистраций. Речь идет о главах Одесской, Ивано-Франковской и Сумской ОГА.

Соответствующие указы были обнародованы 5 ноября на сайте Офиса президента.

Так, президент уволил глав Одесской ОГА Максима Куцого, Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорова, Сумской ОГА Романа Грищенко.

Напомним, ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в некоторых областях готовятся замены глав ОГА. Он отметил, что кадровые изменения будут касаться тех областей, где руководители не продемонстрировали за год никаких изменений.

В среду, 4 ноября, Кабинет министров согласовал увольнение глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской ОГА.

Перед этим на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине нет касты неприкасаемых и если чиновник демонстрирует некачественную неэффективную работу или где-то недотягивает, то будут кадровые изменения.

Кроме того, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский назначил новую главу Черниговской областной государственной администрации.

Ранее правительство согласовало увольнение главы Черниговской областной госадминистрации Андрея Прокопенко с этого поста.