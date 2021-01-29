Зеленский о сокращении нардепов: этот закон в очереди

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает сокращение народных депутатов в Раде до 300 человек. Фракция "Слуга народа", по его словам, поддерживает этот законопроект.

Об этом он заявил во время видеообращения.

Президент считает, что, по логике, этот законопроект должны поддержать все фракции.

"Верю, что депутатов будет меньше. Не 450, а 300. Этот закон в очереди... Чтобы депутатов было 300, нужно 300 голосов. Интересно, кто присоединится к фракции "Слуга народа", чтобы это решение стало возможным", - отметил он.

Напомним, в Украине могут сократить число народных депутатов до 300. Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики рекомендует окончательно принять президентский законопроект №1017.

Этот законопроект президент Украины внес в парламент 29 августа в 2019 году.

В сентябре 2019 года Верховная рада направила проект в КСУ с просьбой дать заключение о его конституционности.