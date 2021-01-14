ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Число нардепов могут сократить до 300: ВР рекомендуют окончательно одобрить закон

Новина українською → Украина, Четверг 14 января 2021 14:27
Число нардепов могут сократить до 300: ВР рекомендуют окончательно одобрить закон Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине могут сократить число народных депутатов до 300. Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики рекомендует окончательно принять президентский законопроект №1017.

Такое решение члены комитета приняли в ходе сегодняшнего заседания.

Отметим, законопроект поддержали 17 членов комитета. Против выступил один парламентарий и пять - воздержались.

Предусмотрено, что после вступления в силу этого закона парламент, избранный до вступления документа в силу, продолжает исполнять свои полномочия до следующих выборов народных депутатов Украины.

Напомним, 4 февраля прошлого года Рада предварительно одобрила законопроект авторства президента Владимира Зеленского №1017 "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (об уменьшении конституционного состава Верховной рады и закреплении пропорциональной избирательной системы). За это проголосовали 236 нардепов.

Как писало РБК-Украина, в декабре 2019 года Конституционный суд Украины обнародовал заключение о признании конституционным сокращения количества народных депутатов с 450 до 300.

Этот законопроект глава государства внес в парламент 29 августа в позапрошлом году.

В сентябре 2019-го Верховная рада направила проект в КСУ с просьбой дать заключение о его конституционности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика нардеп Верховная Рада
NEWS
Украина может передать закупки COVID-вакцин международным посредникам, они берут 5% за услуги
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Украина может передать закупки COVID-вакцин международным посредникам, они берут 5% за услуги
DAILY
Доллар под прицелом. Что будет с американской валютой в 2021 году
Виктория Подолянец, Ростислав Шаправский Доллар под прицелом. Что будет с американской валютой в 2021 году