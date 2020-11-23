Зеленский согласовал выход Украины из очередного договора СНГ

Президент Владимир Зеленский поддержал выход Украины из договора о проведении согласованной монопольной политики Содружества независимых государств (СНГ). Глава государства сегодня подписал соответствующий закон.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отметили в ОП, выход из этого договора СНГ защитит украинские национальные экономические интересы.

"Договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину", - пояснили у президента.

Отмечается, что договор был подписан 25 января 2000 года в Москве и ратифицирован украинским парламентом законом от 16 января 2003 года. Решение о выходе из этого договора Рада приняла 5 ноября 2020 года.

Напомним, в начале октября Кабмин принял решение о выходе Украины из соглашения СНГ о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией.

Кроме того, 19 августа правительство приняло решение о выходе из международных договоров, заключенных в рамках СНГ, которые потеряли смысл из-за агрессивных действий России.