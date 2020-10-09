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Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ

Новина українською → Украина, Пятница 09 октября 2020 17:21
Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Украина вышла из еще одного соглашения в рамках Содружества независимых государств. Речь идет о соглашении о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Соответствующее решение в ходе своего заседания принял Кабинет министров.

"Выйти из соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией, совершенного 6 марта 1998 в г. Москве, ратифицированного с оговоркой законом Украины от 17 марта 1999 года", - говорится в тексте соответствующего законопроекта.

Напомним, Кабмин принял решение о прекращении участия Украины в соглашении о сотрудничестве в области ветеринарии, соглашении о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств - участников СНГ и в соглашении о создании Координационного совета по карантину растений государств - участников СНГ.

Как писало РБК-Украина, 19 августа КМУ принял решение о выходе из международных договоров, заключенных в рамках СНГ. Эти документы потеряли смысл из-за агрессивных действий России.

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