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Зеленский согласовал выход Украины из очередного договора СНГ

Новина українською → Киев, Понедельник 23 ноября 2020 19:39
Зеленский согласовал выход Украины из очередного договора СНГ Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский поддержал выход Украины из договора о проведении согласованной монопольной политики Содружества независимых государств (СНГ). Глава государства сегодня подписал соответствующий закон.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отметили в ОП, выход из этого договора СНГ защитит украинские национальные экономические интересы.

"Договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину", - пояснили у президента.

Отмечается, что договор был подписан 25 января 2000 года в Москве и ратифицирован украинским парламентом законом от 16 января 2003 года. Решение о выходе из этого договора Рада приняла 5 ноября 2020 года.

Напомним, в начале октября Кабмин принял решение о выходе Украины из соглашения СНГ о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией.

Кроме того, 19 августа правительство приняло решение о выходе из международных договоров, заключенных в рамках СНГ, которые потеряли смысл из-за агрессивных действий России.

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