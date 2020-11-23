Зеленський погодив вихід України з чергового договору СНД

Президент Володимир Зеленський підтримав вихід України з договору про проведення узгодженої монопольної політики Співдружності незалежних держав (СНД). Глава держави сьогодні підписав відповідний закон.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як зазначили в ОП, вихід з цього договору СНД захистить українські національні економічні інтереси.

"Договір містить механізми обміну інформацією, тому існує ризик отримання членами СНД відомостей, які можуть бути використані для здійснення торговельно-економічного тиску на Україну", - пояснили у президента.

Зазначається, що договір було підписано 25 січня 2000 року в Москві та ратифіковано українським парламентом законом від 16 січня 2003 року. Рішення про вихід з цього договору Рада ухвалила 5 листопада 2020 року.

Нагадаємо, на початку жовтня Кабмін увалив рішення про вихід України з угоди СНД про співпрацю в боротьбі з незаконною міграцією.

Крім того, 19 серпня уряд ухвалив рішення про вихід з міжнародних договорів, укладених у рамках СНД, які втратили сенс через агресивні дії Росії.